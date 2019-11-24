Футбол

Советский спортСоветский спортГоловин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Александр Головин из глубины поля сделал передачу в штрафную, Виссам Бен Йеддер головой сбросил мяч алжирцу, а тот разобрался с вратарем Бенуа Костилем. Однако на 29-й минуте счет сравнял защитник Бордо Пабло. Ну а в середине первого тайма Слимани организовал пенальти в ворота своей команды.
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Реальное время21 ноября в 23:00
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Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
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До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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