Александр Головин из глубины поля сделал передачу в штрафную, Виссам Бен Йеддер головой сбросил мяч алжирцу, а тот разобрался с вратарем Бенуа Костилем. Однако на 29-й минуте счет сравнял защитник Бордо Пабло. Ну а в середине первого тайма Слимани организовал пенальти в ворота своей команды.

Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

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