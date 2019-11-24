Футбол
Газета.RuГоловин не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»
"Монако" проиграло "Бордо" в матче 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бордо". В составе победителей голами отметились Пабло Насименто и Николас де Превилль, который реализовал пенальти.
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Светлая Голова. Александр Головин на пороге важнейшего выбора в карьере
Реальное время21 ноября в 23:00
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Происшествия
Задержана глава городского округа Чехова
В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Космос
Преемник робота «Федора» получил имя «Артем»
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Фигурное катание
Навка отреагировала на призывы к Загитовой и Медведевой уйти из спорта
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
В Челябинске арестовали мать, избившую ребенка в больнице
Челябинку арестовали за избиение младенца в больнице.
Общество
Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России
Село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое весёлое название населённого пункта России.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Спорт
Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов
Не исключено, что на своем заседании 9 декабря WADA лишит РУСАДА статуса соответствия. Для отечественного спорта это будет тяжелейший удар.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Футбол
Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
Финансы
Китайский ЦБ понизил курс юаня до минимальных отметок с начала месяца
В понедельник юань официально подешевел до 7,0397 юаня за доллар, что является минимальной отметкой с начала текущего месяца.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Спорт
Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции
В результате победу одержала Надин Фандрих из Швейцарии, которая шла к тому моменту последней.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Общество
Первый канал вырезал шутку Светлакова
В эфир Первого канала не вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Политика
В Кремле заявили, что смерть Вербицкой стала большой личной утратой для Путина
По словам Пескова, смерть Вербицкой стала личной утратой для главы государства и для российской науки.
Гаджеты
Apple представит iPhone SE 2 в марте 2020 года
Недавно известный аналитик Barclays Блейн О'Кёртис (Blayne O’Curtis) сделал заявление о том, что iPhone SE 2 все же выйдет на рынок в марте следующего года.