Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»

"Монако" проиграло "Бордо" в матче 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бордо". В составе победителей голами отметились Пабло Насименто и Николас де Превилль, который реализовал пенальти.
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