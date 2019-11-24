Футбол

Советский спортСоветский спортГоловин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Александр Головин из глубины поля сделал передачу в штрафную, Виссам Бен Йеддер головой сбросил мяч алжирцу, а тот разобрался с вратарем Бенуа Костилем. Однако на 29-й минуте счет сравнял защитник Бордо Пабло. Ну а в середине первого тайма Слимани организовал пенальти в ворота своей команды.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Монако» Головина потерпел поражение от «Бордо», россиянин отдал предголевую передачу (ВИДЕО)

Sport.ru12:44

Паулу Соуза — о победе над «Монако»: «Обыгрывать такие команды особенно важно»

Спорт-Экспресс12:32

«Бордо» — «Монако» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ru12:08

У «Монако» 6 удалений в 14 турах Лиги 1 – больше всех в топ-5 чемпионатах

Sports.ru11:07

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

Матч ТВ08:15

«Бордо» – «Монако» – 2:1, 24 ноября 2019 года, как сыграл Александр Головин

Чемпионат11:30

Светлая Голова. Александр Головин на пороге важнейшего выбора в карьере

Реальное время21 ноября в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:19, Вашингтон
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Здоровье

Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин

От рациона человека зависит общее состояние его здоровья, однако употребление определённых продуктов может снизить уровень тестостерона, заявляют медики.
News.ru вчера в 09:08
Авто

Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте

В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Коммерсантъ 17:44
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Lenta.ru 16:59
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Политика

Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
News.ru 17:50
Футбол

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Спорт-Экспресс 15:48
Происшествия

Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП

Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Московский Комсомолец 11:22
Армия и оружие

Российские военные проинспектируют военные объекты в Португалии

Российская группа инспекторов в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября.
ТАСС 16:12
Транспорт

Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:29
Политика

Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Ведомости вчера в 07:46
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru 14:27
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Известия 07:16
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

РБК 17:38
Спорт

Россия проиграла ОАЭ в матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России потерпела поражение от команды ОАЭ на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу.
RT на русском 16:55
Наука

Ученые назвали простой способ повышения самооценки

Кубанские новости вчера в 06:07
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

Н’Голо Канте: «Не стал переходить в „ПСЖ“ по спортивным причинам»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал о том, почему решил остаться в лондонском клубе, хотя к нему проявлял интерес «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 15:51
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru 13:43
Общество

Гороскоп на 24 ноября: жизнь Раков может стать предметом обсуждения

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:00
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Футбол

Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Телеканал 360° 22 ноября в 07:21
Политика

Пушков назвал цель поставок американского СПГ на Украину

Начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину вызвано не стремлением помочь Киеву в достижении «энергетической независимости», а желанием заработать, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Rambler News Service вчера в 01:10
Космос

Первое космическое государство попросит помощи у Маска и Безоса

Первое космическое государство под названием «Асгардия» (Asgardia) собирается попросить помощи у основателя SpaceX Илона Маска и главы Amazon Джеффа Безоса.
Профиль вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру вчера в 03:15
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
РИА Новости 07:23
Игры

В Star Citizen станет доступен тестовый период

Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Vevby.ru вчера в 18:36
Экономика

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости 16:50
Гаджеты

Xiaomi анонсировала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB

Компания Xiaomi намеревается уже в скором времени выпустить дрель-шуруповерт.
Planet Today 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное