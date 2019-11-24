Футбол

Советский спортСоветский спортГоловин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Александр Головин из глубины поля сделал передачу в штрафную, Виссам Бен Йеддер головой сбросил мяч алжирцу, а тот разобрался с вратарем Бенуа Костилем. Однако на 29-й минуте счет сравнял защитник Бордо Пабло. Ну а в середине первого тайма Слимани организовал пенальти в ворота своей команды.
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«Монако» Головина потерпел поражение от «Бордо», россиянин отдал предголевую передачу (ВИДЕО)

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Головин был хорош, пока все шло хорошо. Как «Монако» проиграл «Бордо»

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Матч ТВ08:15

«Бордо» – «Монако» – 2:1, 24 ноября 2019 года, как сыграл Александр Головин

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
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