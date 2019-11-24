Футбол
Советский спортГоловин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Александр Головин из глубины поля сделал передачу в штрафную, Виссам Бен Йеддер головой сбросил мяч алжирцу, а тот разобрался с вратарем Бенуа Костилем. Однако на 29-й минуте счет сравнял защитник Бордо Пабло. Ну а в середине первого тайма Слимани организовал пенальти в ворота своей команды.
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Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
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В финале сборная Испании встретится с командой Канады. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
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«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
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Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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В Сургуте локализовали пожар в ресторане
Пожарные локализовали пожар, возникший в ресторане "Кристалл" в Сургуте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Кино
«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд
Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Футбол
Бояринцев покинет «Текстильщик»
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Фигурное катание
Слуцкая: в этом году Загитовой очень идет ее повзрослевший образ
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила образ Алины Загитовой в произвольной программе на заключительном этапе Гран-при в Японии.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Авто
Начались продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad
Концерн Great Wall привез на международный автосалон в Гуанчжоу серийную версию нового большого пикапа Great Wall Pao Offroad со штатным внедорожным обвесом.
Происшествия
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.