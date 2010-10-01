Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГоловин отдал пас – «Монако» победил «Нант»

Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом». Матч 11-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:0 в пользу монегасков. Единственный гол забил француз Виссам Бен-Йеддер с передачи россиянина.
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У Головина голевая передача. У «Монако» первая гостевая победа

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