Футбол

Вести.RuВести.RuГоловин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля. На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру. В составе победителей мячи забили Флоран Молле, Педру Мендеш и Энди Делор.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Монако» Головина пропустил 19 голов в 9 матчах, показав худший результат за 44 года

Sport24.ru18:03

«Монако» проиграл «Монпелье», Головин заработал удаление

Sportbox.RU15:53

«Монако» уступил «Монпелье», Головин был удален с поля

Советский спорт15:57

«Монако» все-таки не ожил: 1:3 против «Монпелье», антирекорд по пропущенным за 45 лет, Головина удалили

Sports.ru18:23

Удаление Александра Головина в матче «Монпелье» — «Монако» — 3:1

Чемпионат16:36

Главный тренер «Монпелье»: «Монако» уязвим в защите, мы этим воспользовались»

Спорт-Экспресс18:03

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»

Матч ТВвчера в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС 12:57
Политика

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Технологии

Россияне стали наиболее частыми жертвами шпионских приложений

Как рассказали специалисты антивирусной компании, более четверти людей, за которыми следили через шпионский софт, живет в России.
МИР 24 06:58
Кино

Кевин, Ровена и братья Винчестеры на новых кадрах 15 сезона «Сверхъестественное»

Popcornnews.ru 03 октября в 06:15
Политика

Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь вчера в 15:41
Политика

Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК

«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», — сообщили в пресс-службе.
РБК 17:49
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду

Невские Новости 12:47
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru вчера в 09:50
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Политика

Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Экономика

Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 03 октября в 02:25
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:48
Футбол

Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»

Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Политика

Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия вчера в 11:36
Волейбол

Российские волейболисты проиграли команде Бразилии на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу потерпела разгромное поражение от команды Бразилии в четвертом матче на Кубке мира, проходящем в Японии.
МК-Спорт 06:15
Авто

Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж

Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили вчера в 12:39
Общество

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:03
Политика

Алексей Журавко: К чему приводит героизация убийц

Все больше приходится говорить на русском языке.
Новостной фронт вчера в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное