Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля. На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.

Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

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