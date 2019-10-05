Футбол
Вести.RuГоловин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля. На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру. В составе победителей мячи забили Флоран Молле, Педру Мендеш и Энди Делор.
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Происшествия
В здании МИД России произошло задымление
В здании МИД России на Смоленской площади произошло задымление в подвале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.
Lenta.ru 16:22
Технологии
Россияне стали наиболее частыми жертвами шпионских приложений
Как рассказали специалисты антивирусной компании, более четверти людей, за которыми следили через шпионский софт, живет в России.
МИР 24 06:58
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Политика
Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ вчера в 11:42
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Экономика
Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия выдаст более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в период с 2020 по 2022 годы.
Мойка78 03 октября в 03:15
Гаджеты
Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Здоровье
The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха
Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
Красная весна 01:46
Футбол
Twitter «Тосно» спустя десять месяцев возобновил работу
Сегодня ничего не произошло — ФК ТОСНО (@ fctosno) 5 октября 2019 г. В сезоне-2017 / 2018 "Тосно" завоевал Кубок России, но в чемпионате страны занял предпоследнее место и покинул Российскую Премьер-лигу.
ProstoProSport 16:30
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Политика
КНДР прекратила переговоры с США
Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 02 октября в 18:31
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 15:16
Авто
Прототип «Буханки» показали в Сети
Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня 08:39
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Футбол
«Торпедо» победило «Шинник» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло на своем поле ярославский "Шинник" в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 13:21
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25