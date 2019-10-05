Футбол

Вести.RuВести.RuГоловин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля. На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру. В составе победителей мячи забили Флоран Молле, Педру Мендеш и Энди Делор.
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«Монако» уступил «Монпелье», Головин был удален с поля

Советский спорт15:57

«Монако» проиграл «Монпелье». Головин был удален с поля

Sport24.ru15:51

У «Монако» 2 победы в 9 турах Лиги 1. Команда идет 14-й в таблице

Sports.ru16:05

«Монако» проиграл «Монпелье», Головин заработал удаление

Sportbox.RU15:53

Удаление Александра Головина в матче «Монпелье» — «Монако» — 3:1

Чемпионат16:36

Кошмары вернулись: Головин удален, «Монако» проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс16:15

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»

Матч ТВвчера в 12:06
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Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
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РБК 02 октября в 18:31
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В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
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Московское "Торпедо" обыграло на своем поле ярославский "Шинник" в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

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