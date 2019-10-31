Футбол
Евро-футбол.руГоловин помог «Монако» обыграть «Марсель»
«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции. Команда Леонарду Жардима забила два гола до перерыва и этого в итоге хватило для победы со счетом 2:1. Полузащитник Александр Головин провел на поле почти весь матч, заменив в его начале повредившего бедро Сеска Фабрегаса.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Здоровье
Медики рассказали, можно ли дезинфицировать раны водкой
Врачи не советуют обрабатывать порезы, царапины и открытые раны водкой или самогоном.
Вечерний курьер 10:33
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В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Культура
Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.
Вести.Ru вчера в 08:14
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Футбол
Дегтярев: госкорпорации ежегодно тратят на профессиональный футбол более 7 млрд рублей
Государственные корпорации ежегодно тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов порядка 7 млрд рублей.
ТАСС Спорт 09:25
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Гаджеты
Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты
Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.
Ридус 29 октября в 10:52
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес
Барановская считает Аршавина душевнобольным
Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru 29 октября в 11:29
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Известия 10:51
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Технологии
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч устройств на Android
Вредонос получил название Xhelper. Принадлежит он к семейству троянов. Эксперты уже успели окрестить его вирусом-зомби.
Вечерний курьер 06:05
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
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