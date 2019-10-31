Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГоловин помог «Монако» обыграть «Марсель»

«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции. Команда Леонарду Жардима забила два гола до перерыва и этого в итоге хватило для победы со счетом 2:1. Полузащитник Александр Головин провел на поле почти весь матч, заменив в его начале повредившего бедро Сеска Фабрегаса.
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Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

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Головин получил 7 баллов от L’Equipe за матч с «Марселем»

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Матч ТВ30 октября в 18:21

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спорт30 октября в 18:31

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ru30 октября в 18:19
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

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Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
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Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
DP.RU 08:11
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
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Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
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В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
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Общество

Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Газета.Ru 09:35
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей

Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
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В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Политика

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
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Интерфакс 06:38
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец 05:07
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Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
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Газета.Ru 07:46
Авто

В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама

Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
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Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Политика

Путин прибыл в Венгрию с визитом

Национальная служба новостей 30 октября в 11:11
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