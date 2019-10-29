«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции. Команда Леонарду Жардима забила два гола до перерыва и этого в итоге хватило для победы со счетом 2:1. Полузащитник Александр Головин провел на поле почти весь матч, заменив в его начале повредившего бедро Сеска Фабрегаса.

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