Футбол
Российская газетаГоловин помог «Монако» обыграть «Нант»
"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи. Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество
Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве
Вечерняя Москва 17:31
Музыка
Little Big выступили в защиту животных в новом клипе
Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.
Культуромания 05:55
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Армия и оружие
В Сербию прибыли комплексы С-400 и «Панцирь С»
Как сообщили в Минобороны России, дивизия комплексов С-400 «Триумф» и батарея «Панцирей С» были переброшены в Сербию, где они впервые примут участие в военных учениях за рубежом.
ANNA-News вчера в 06:11
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Кино
Винчестеры в школе: вышли новые кадры и промо-видео 4 серии «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 17:00
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:51
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили вернуть смертную казнь в России
Сегодня депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором просят президента вернуть смертную казнь, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru 14:11
Автоспорт
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru 18:00
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Культура
Ксения Собчак, Екатерина Варнава и Анна Чиповская на открытии театра Crave
Люди говорят: В Москве прошло открытие театра нового формата Crave.
Peopletalk 18:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
По словам Закировой, Максим не только тщательно отслеживал график ее концертов, но и диктовал, каким должен быть имидж.
Хорошие новости 04:40
Общество
В ходе беспорядков в Багдаде пострадали более 200 человек
Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:57
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Футбол
Роналду не сыграет против «Лечче»
Туринский «Ювентус» объявил заявку команды на поединок 9-го тура Серии А против «Лечче».
Bookmaker-ratings.ru 12:17