Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГоловин помог «Монако» обыграть «Нант»

"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи. Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным.
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У Головина голевая передача. У «Монако» первая гостевая победа

Спорт-Экспресс17:20

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»

Советский спорт16:38

«Нант» — «Монако» — 0:1, 25 октября 2019, обзор матча Лиги 1, пас Головина

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Головин сделал ассист (красиво отрезал троих), и «Монако» победил. Похоже, команда выздоравливает: 4 победы в 5 матчах

Sports.ru18:03

Головин вернулся после дисквалификации и сделал роскошный ассист. Лучшие моменты победы «Монако» в Нанте

Матч ТВ16:52

Головин стал соавтором победного гола «Монако» в матче с «Нантом»

Sportbox.RU16:39

Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции (ВИДЕО)

Sport.ru16:13
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