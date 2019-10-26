Футбол
Российская газетаГоловин помог «Монако» обыграть «Нант»
"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи. Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным.
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Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service 03:43
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).
Известия 18:32
Шоу-бизнес
Тамара Семина раскритиковала брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной
Тамара Семина сравнила семью Алибасова с пауками, которые ненавидят друг друга.
Дни24 18:00
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 15:03
Гаджеты
Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних
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РИА Новости 19:21
Происшествия
Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО вчера в 02:51
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
Число погибших в ходе протестных акций в Ираке возросло до 30.
RT на русском 16:30
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:30
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
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В Тюменской области возникла вспышка редкой болезни
В деревне Ачиры Тюменской области произошла вспышка редкого заболевания - граффской болезни.
Восток-Медиа 06:37
Общество
Ургант попросил Макгрегора вызвать Нурмагомедова на свою передачу
Телеведущий Иван Ургант попросил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора пригласить российского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова на своё шоу «Вечерний Ургант».
News.ru 11:29
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Живая Кубань 23 октября в 23:39
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
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Футбол
Сарри рассказал, почему Роналду не сыграет с «Лечче»
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Футбол
Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
RT на русском 16:18
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31