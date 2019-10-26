Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГоловин помог «Монако» обыграть «Нант»

"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи. Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным.
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Головин получил 6 баллов от L’Equipe за матч с «Нантом»

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Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»

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Помог накрыть Туре и отдал голевую. Головин вернулся

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«Нант» — «Монако» — 0:1, 25 октября 2019, обзор матча Лиги 1, пас Головина

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Головин продолжает тащить «Монако»: идеальная голевая принесла победу

Sport24.ruвчера в 16:50

Головин сделал ассист (красиво отрезал троих), и «Монако» победил. Похоже, команда выздоравливает: 4 победы в 5 матчах

Sports.ruвчера в 18:03

Головин вернулся после дисквалификации и сделал роскошный ассист. Лучшие моменты победы «Монако» в Нанте

Матч ТВвчера в 16:52
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
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Договорённости по Сирии, достигнутые президентом России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в Сочи, выполняются в соответствии с намеченным планом.
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Назван возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

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Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
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Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
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Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»

«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
News.ru 04:37
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Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
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В Пермском крае ищут пропавший частный самолет

Сотрудники экстренных служб ищут частный самолет, который пропал в Пермском крае в субботу утром.
ТАСС 08:14
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Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
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Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, который на X5 M выдает 625 лошадиных сил, но для Defender его дефорсируют до 500 сил.
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
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Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан.
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Вспышка дифтерии с Западной Украины перекинулась в Киев

Напомним, что на Западной Украине зафиксирована чрезвычайная ситуация со вспышкой дифтерии.
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На акцию протеста в столице Чили вышли около миллиона человек

В центре чилийской столицы продолжается масштабная акция протеста, на которую к этому часу вышли уже около миллиона человек.
Комсомольская правда вчера в 21:12
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«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио

Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
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Футбол

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Футбол

«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

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Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
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Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
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Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
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Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
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Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
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Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Rambler News Service вчера в 13:41
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