Футбол
Российская газетаГоловин помог «Монако» обыграть «Нант»
"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи. Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным.
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Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv вчера в 10:06
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru вчера в 05:32
Общество
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
РИА Новости 01:32
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт вчера в 10:09
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Спорт-Экспресс вчера в 08:59
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН 24 октября в 02:51
Космос
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
REGNUM 00:23
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru вчера в 08:28
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие
Индийская армия отказалась от российских снарядов в пользу американских
Известно, что перед принятием решения о перевооружении армии, командование оценило мировой рынок артиллерийских боеприпасов, придя к выводу, что именно M982 Excalibur является оптимальным вариантом.
Ferra 02:02
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Футбол
Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре
Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
Чемпионат вчера в 15:00
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens 24 октября в 15:59
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 23 октября в 02:44
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Чемпионат вчера в 15:15
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Предыдущее снижение произошло 6 сентября.
Известия вчера в 23:13
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43