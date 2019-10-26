Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГоловин помог «Монако» обыграть «Нант»

"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи. Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным.
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У Головина голевая передача. У «Монако» первая гостевая победа

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Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции (ВИДЕО)

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Головин стал соавтором победного гола «Монако» в матче с «Нантом»

Sportbox.RUвчера в 16:39
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