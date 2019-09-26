Футбол

ИзвестияИзвестияГоловин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Матч, который состоялся в субботу, 28 сентября, в Монако, завершился со счетом 4:1, передает «Газета.ру». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе.
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Головин – в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

Евро-футбол.ру27 сентября в 15:33

«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:18

«Монако» Головина одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции

Sportbox.RUвчера в 15:58

Таким и должен быть «Монако». Команда Головина снова победила

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

Слимани набрал 8 (4+4) очков в 5 матчах за «Монако»

Sports.ruвчера в 21:57

«Монако» – «Брест». 28.09.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings27 сентября в 14:44

«Монако» — «Брест»: еще одна победа?

Все про Спорт ру27 сентября в 05:53
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:14, Вашингтон
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
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РИА Новости вчера в 12:34
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Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом

По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
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Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
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Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
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Виторган поблагодарил Марка Захарова за человечность

Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».
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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
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Футбол

Агент Варга: «Кристал Пэлас» может вновь сделать предложение по Чалову

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал неугасающий интерес «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
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Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
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Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Экономика

Челябинский электронный завод остановил производство анодов

Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
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Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
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В США тайно изменили требования к жалобам осведомителей

Американская разведка тайно отменила требование, согласно которому осведомители в своих жалобах должны излагать информацию, полученную только из первых рук.
Известия вчера в 22:37
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Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
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На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
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Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
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