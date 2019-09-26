Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Матч, который состоялся в субботу, 28 сентября, в Монако, завершился со счетом 4:1, передает «Газета.ру». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе.

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Политика Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Музыка Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.

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Космос Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.

Путешествия Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.

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Происшествия Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.

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Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.