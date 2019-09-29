Футбол
ИзвестияГоловин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Матч, который состоялся в субботу, 28 сентября, в Монако, завершился со счетом 4:1, передает «Газета.ру». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
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Business Insider назвал 20 лучших смартфонов
Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T.
Коммерсантъ 00:34
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Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Финансы
S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года
Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
REGNUM 01:02
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
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Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон
ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
Российская газета 00:34
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК вчера в 06:22
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 доехал до дилеров
В октябре текущего года на китайском рынке начнутся продажи полноразмерного внедорожника Hengtian L4600, который является бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 08:43
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23
REGNUM 27 сентября в 06:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 27 сентября в 20:53
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Космос
Илон Маск считает, что инопланетян не существует
Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск предполагает, что в нашей части галактики Млечный путь никаких инопланетян не существует.
REGNUM 00:59
Хоккей
Никита Кучеров забил победный гол в матче «Флорида» – «Тампа-Бэй»
Вести.Ru 26 сентября в 23:40
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
РБК вчера в 22:37
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru вчера в 09:19
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском вчера в 04:59