Футбол

ИзвестияИзвестияГоловин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Матч, который состоялся в субботу, 28 сентября, в Монако, завершился со счетом 4:1, передает «Газета.ру». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Слимани набрал 8 (4+4) очков в 5 матчах за «Монако»

Sports.ruвчера в 21:57

«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:18

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

Евро-футбол.ру27 сентября в 15:33

«Монако» Головина одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции

Sportbox.RUвчера в 15:58

Таким и должен быть «Монако». Команда Головина снова победила

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

Головин: «Монако» добыл абсолютно заслуженную победу в матче с «Брестом»

Чемпионатвчера в 16:12

«Монако» — «Брест»: еще одна победа?

Все про Спорт ру27 сентября в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Известия вчера в 22:54
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика

Самолёт президента Кипра экстренно вернулся в Нью-Йорк

Самолёт президента Кипра Никоса Анастасиадиса вынужденно вернулся в аэропорт Нью-Йорка после вылета с Генеральной ассамблеи ООН.
Life.ru 03:29
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Общество

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Известия вчера в 20:26
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Армия и оружие

Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных

Телеканал 360° вчера в 18:33
Футбол

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Чемпионат вчера в 12:13
Футбол

Погба не явился на командный ужин «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не явился на командный ужин, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 01:12
Политика

Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Авто

Suzuki выпустит дешевый паркетник

В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
АвтоВзгляд 26 сентября в 08:45
Армия и оружие

Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учений "Центр-2019", снятые от первого лица бойцами ВДВ, участвовавшими в маневрах.
РИА Новости вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 07:25
Культура

Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе

28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Происшествия

Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

Газета.Ru 01:35
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Политика

Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге

Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение вчера в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное