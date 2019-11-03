Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Киберспорт Релиз Overwatch 2 может состояться осенью 2020 года MrDeriv подтвердил, что Blizzard наметила дату релиза Overwatch 2 примерно на осень 2020 года.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Гаджеты Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Кино Фильм «Семейка Адамс» возглавил российский прокат в выходные Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

Экономика МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.

Общество Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.

Игры Blizzard показала геймплей Diablo 4 На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.

Шоу-бизнес Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли два человека В ДТП в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.

Футбол ФИФА выдаст бан «Кардиффу» за отказ платить за трансфер Салы Руководство «Кардифф Сити» продолжает гнуть свою линию и отказывается платить «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб во время перелёта в стан нового клуба.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.

Политика Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.

Происшествия В Ереване загорелся ангар на аэродроме «Эребуни» Крыша ангара загорелась на ереванском аэродроме «Эребуни», где дислоцирована одноименная российская авиабаза.

Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом» В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.