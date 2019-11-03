Футбол
Газета.RuГоловин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
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Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Киберспорт
Релиз Overwatch 2 может состояться осенью 2020 года
MrDeriv подтвердил, что Blizzard наметила дату релиза Overwatch 2 примерно на осень 2020 года.
CyberSport.ru 02 ноября в 16:09
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Газета.Ru 14:01
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Гаджеты
Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду
Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.
3DNews 08:58
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Кино
Фильм «Семейка Адамс» возглавил российский прокат в выходные
Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
РИА Новости вчера в 17:05
Наука
Опровергнут популярный миф о Земле
Lenta.ru 01 ноября в 09:45
Экономика
МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли два человека
В ДТП в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
RT на русском 12:01
Футбол
ФИФА выдаст бан «Кардиффу» за отказ платить за трансфер Салы
Руководство «Кардифф Сити» продолжает гнуть свою линию и отказывается платить «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб во время перелёта в стан нового клуба.
Metaratings 10:32
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Политика
Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.
REGNUM 07:19
Происшествия
В Ереване загорелся ангар на аэродроме «Эребуни»
Крыша ангара загорелась на ереванском аэродроме «Эребуни», где дислоцирована одноименная российская авиабаза.
Известия 09:35
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Здоровье
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
ФАН 11:47
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля в театре Вахтангова
Красная весна вчера в 20:28
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии
Российская газета 09:46