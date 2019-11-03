Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
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Головин получил «пятерки» от L’Equipe и Nice Matin за матч с «Сент-Этьеном»

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Sportbox.RUвчера в 17:02
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В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно

На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
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В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8

Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

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Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
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Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко уехал с Украины. Об этом он сам сообщил в Facebook.
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