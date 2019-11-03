Футбол
Газета.RuГоловин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
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Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Религия
В Сасове освятили источник в честь Казанской иконы Божией Матери
В Сасове Рязанской области освятили источник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Московский Комсомолец 03:26
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Политика
В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
RT на русском 10:51
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Авто
В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8
Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor вчера в 06:00
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 02 ноября в 15:48
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Хоккей
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 11:11
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия
В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина
На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Армия и оружие
Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:19
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Хоккей
Назаров отреагировал на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса»
Известный тренер Андрей Назаров ответил на высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».
RT на русском 10:04
Общество
Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.
News.ru 10:47
Общество
Диетологи назвали лучший продукт для поддержания иммунитета
Квашеная капуста является лучшим продуктом для поддержания иммунитета в осенне-зимний период.
Вечерняя Москва 02 ноября в 22:30
Общество
На Петербург надвигается метель
В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
Форпост Северо-Запад 10:13
Общество
Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений»
Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 07:40
Политика
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко уехал с Украины. Об этом он сам сообщил в Facebook.
BFM.ru вчера в 06:19