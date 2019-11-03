Футбол
Газета.RuГоловин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
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Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену», «Бордо» и «Ницца» одержали победы
Бомбардир.рувчера в 17:00
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Общество
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru вчера в 07:26
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика
Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Фигурное катание
Медведева готовит показательный номер под песню Билли Айлиш
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент нового показательного номера под песню популярной американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you anymore.
Sport24.ru 11:46
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий
«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.
RT на русском вчера в 23:59
Экономика
Украина сообщила об очередных рекордах в экспорте зерновых
Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала 39,8 млн тонн зерновых, сообщила 4 ноября пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
REGNUM 03:51
Наука
В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев
В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 02 ноября в 07:33
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Происшествия
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
RT на русском 12:21
Происшествия
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
РИА Новости 11:23
Общество
Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов
Аргументы и Факты 10:24
Гаджеты
Для запуска RDR 2 на 60 FPS на ультра в 4K не хватит карты NVIDIA GeForce RTX 2080Ti
По данным NVIDIA, видеокарты GeForce RTX 2080 Ti не хватит на 60 FPS при разрешении 4K (3840 x 2160 точек).
Игромания.ру 12:49
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Экономика
Кому пригодится пенсионный план
После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию.
Российская газета 12:29
Финансы
Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину
Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.
Profinance.ru 07:26
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Экономика
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Вести.Ru 01 ноября в 04:22
Политика
О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине
Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Экономика
Акции McDonald’s упали на 2% после увольнения гендиректора
Стоимость акций McDonald’s упала после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, сообщает CNBC.
Ведомости 12:29
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 Pro — флагман на стероидах
Компания Xiaomi активно дразнит общественность своим 108-мегапиксельным смарфтонов, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi CC9 Pro, а за пределами страны будет продаваться как Xiaomi Mi Note 10.
iXBT.com 09:49
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Актуальные Новости 10:59