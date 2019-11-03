Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей 4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Фигурное катание Медведева готовит показательный номер под песню Билли Айлиш Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент нового показательного номера под песню популярной американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you anymore.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий «Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.

Экономика Украина сообщила об очередных рекордах в экспорте зерновых Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала 39,8 млн тонн зерновых, сообщила 4 ноября пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Наука В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Происшествия В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Экономика Кому пригодится пенсионный план После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию.

Финансы Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Экономика Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Политика О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.

Экономика Акции McDonald’s упали на 2% после увольнения гендиректора Стоимость акций McDonald’s упала после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, сообщает CNBC.