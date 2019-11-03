Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
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