Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

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