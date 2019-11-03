Футбол
Газета.RuГоловин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
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Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену», «Бордо» и «Ницца» одержали победы
Бомбардир.рувчера в 17:00
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Экономика
Осипов назвал бюджет Забайкалья на 2020 год «консервативным, устойчивым с явным плюсом»
Губернатор Александр Осипов заявил журналистам, что бюджет Забайкалья на 2020 год оценивается как консервативный, устойчивый с явным плюсом в сравнении с бюджетом 2019 года.
Zab.RU 01:31
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Общество
Названы способы похудения без спорта
Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Газета.Ru 01:00
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Музыка
Главные награды MTV EMA достались Билли Айлиш и Тейлор Свифт
Популярные исполнители Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали обладателями главных наград на церемонии MTV Europe Music Awards.
Мойка78 вчера в 23:18
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Футбол
Жардим: «Судьи были явно настроены отдать победу „Сент-Этьену“»
Судьи были явно настроены отдать победу «Сент-Этьену». По телекартинке все могли увидеть этот фол.
Sport24.ru вчера в 18:37
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Технологии
Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ
По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews вчера в 05:30
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Армия и оружие
В Петровскм начнется развод военных сил
29 октября Министр иностранных дел Украины заявил о начале разведении я военных сил.
SM News вчера в 23:45
Спорт
Россияне победили в эстафете на Кубке мира по шорт-треку
Российские шорт-трекисты в эстафете на первом этапе Кубка мира, проходящем в американском Солт-Лейк-Сити, стали лучшими.
Inc-news.ru 01:36
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Известия вчера в 19:25
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Зачем ЦБ пересчитал российских заемщиков Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с тем, что новые кредиты выдаются уже имеющим долги россиянам, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РБК 01 ноября в 12:56
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Дочь Клявера и Польны попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Дочь Дениса Клявера и Евы Польны находится без сознания из-за приступа астмы.
Дни24 вчера в 09:46
Футбол
Широков призвал смеяться над статистикой игрока «Краснодара» Берга
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков высказался об игре шведского полузащитника "Краснодара" Маркуса Берга.
Газета.Ru 02:13
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Общество
В России отмечают День народного единства
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32