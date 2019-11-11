Футбол

RT на русскомRT на русскомТренер «Монако» отметил прогресс Головина

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал прогресс полузащитника команды Александра Головина после победы над «Дижоном» в матче 13-го тура французской футбольной Лиги 1.
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Головин наконец-то находит себя в «Монако»: получил привычную позицию, прибавил почти по всем показателям. Остается только одна проблема

Матч ТВ06:23

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru01:24

Головин вошел в сборную тура Лиги 1 по версии L’Équipe

Sports.ru03:53

Головин вошел в сборную тура во Франции

Sportbox.RU01:22

Головин включен в сборную тура чемпионата Франции

Bookmaker-ratings.ru02:22

Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L’Equipe

Чемпионат02:04

Головин вошел в сборную тура Лиги 1

Газета.Ru05:23
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Футбол

Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Sport24.ru 12:39
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда вчера в 11:53
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Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru 22:45
Авто

Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
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Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве

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Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Политика

Путин призвал не повторять ошибок советской экономики

Президент РФ Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения нацпроектов.
Росбалт 06:57
Происшествия

«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье

Коммерсантъ 17:43
Авто

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 14:50
Происшествия

В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути

Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости 20:14
Политика

Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов.
РБК 11:42
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media 13:09
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 23:23
Музыка

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Инсайдер: ремастер Diablo II отменили

CyberSport.ru 06:20
Происшествия

СПбГУ уволит историка, убившего аспирантку

Напомним, преподавателю предъявили обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая являлась также его сожительницей.
РЕН ТВ 10:04
Общество

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело 23:01
Энергетика

«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.
РБК 09:22
Гаджеты

Xiaomi резко снизила цену на максимальную версию флагмана Redmi

Ferra вчера в 22:31
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Газета.Ru 15:32
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
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Происшествия

На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Газета.Ru 14:19
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 18:45
Футбол

Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Спорт-Экспресс 09:06
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Кино

«Мстители 4» выиграли главную зрительскую премию People`s Choice

В США состоялась церемония вручения главной зрительской премии People`s Choice Awards.
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Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15

Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Дни24 05:16
Общество

В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков

Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
REGNUM 20:41
Общество

КС разрешил изымать имущество у любого, кто не докажет его законность

Конституционный суд не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих.
Коммерсантъ 21:51
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