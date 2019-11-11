Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал прогресс полузащитника команды Александра Головина после победы над «Дижоном» в матче 13-го тура французской футбольной Лиги 1.

Футбол Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину» Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.

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Политика Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

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