Футбол
RT на русскомТренер «Монако» отметил прогресс Головина
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал прогресс полузащитника команды Александра Головина после победы над «Дижоном» в матче 13-го тура французской футбольной Лиги 1.
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Футбол
Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Политика
Путин призвал не повторять ошибок советской экономики
Президент РФ Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения нацпроектов.
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Происшествия
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
Политика
Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
Происшествия
СПбГУ уволит историка, убившего аспирантку
Напомним, преподавателю предъявили обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая являлась также его сожительницей.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Энергетика
«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.
Гаджеты
Xiaomi резко снизила цену на максимальную версию флагмана Redmi
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
Футбол
Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Кино
«Мстители 4» выиграли главную зрительскую премию People`s Choice
В США состоялась церемония вручения главной зрительской премии People`s Choice Awards.
Гаджеты
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Общество
В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков
Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
Общество
КС разрешил изымать имущество у любого, кто не докажет его законность
Конституционный суд не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих.