Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

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Игрок "Монако" и национальной команды России Александр Головин попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает источник, россиянин не находится в верхних сточках шорт-листа "парижан", однако клуб пристально наблюдает за игрой 23-летнего хавбека в этом сезоне.

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