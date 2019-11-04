Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruГоловин попал в сферу интересов «ПСЖ»

Игрок "Монако" и национальной команды России Александр Головин попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает источник, россиянин не находится в верхних сточках шорт-листа "парижан", однако клуб пристально наблюдает за игрой 23-летнего хавбека в этом сезоне.
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с чего всё началось

Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».
Sport24.ru06:27

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Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Sport24.ru06:27

«ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина, сообщил источник

РИА Новости07:34

Источник: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина

Матч ТВ08:11

«ПСЖ» интересуется Головиным (Sport24)

Sports.ru06:41

Источник: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина

Sportbox.RU08:11

«ПСЖ» интересуется Головиным

Советский спорт07:36

Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ

RT на русском06:58
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В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
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