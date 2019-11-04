Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruГоловин попал в сферу интересов «ПСЖ»

Игрок "Монако" и национальной команды России Александр Головин попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает источник, россиянин не находится в верхних сточках шорт-листа "парижан", однако клуб пристально наблюдает за игрой 23-летнего хавбека в этом сезоне.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».
Sport24.ru06:27

Подробнее о событии

Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Sport24.ru06:27

Источник: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина

Матч ТВ08:11

«ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина, сообщил источник

РИА Новости07:34

«ПСЖ» интересуется Головиным (Sport24)

Sports.ru06:41

Источник: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина

Sportbox.RU08:11

«ПСЖ» интересуется Головиным

Советский спорт07:36

Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ

RT на русском06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Российская газета 15:30
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
РИА Новости 15:49
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Спорт

Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, который на играх в Атланте стал золотым медалистом, умер в возрасте 43 лет.
Телеканал 360° 15:36
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество

Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН

"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Экономика

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Футбол

Суарес не вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».
Sport24.ru 15:27
Политика

Песков рассказал о проблемах здравоохранения

Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Армия и оружие

Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий операцией Объединенных сил Украины – назвал новую дату отвода сил в Петровском.
Свободная Пресса 12:51
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Футбол

Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признан самым ценным игроком МЛС. Как сообщает официальный сайт лиги, мексиканец получил 70% голосов.
Sportbox.RU 15:19
Политика

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Религия

4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика

Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Экономика

Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Газета.Ru 13:00
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Политика

Путин вручил награды в Кремле в честь Дня народного единства

Газета.Ru 08:34
Авто

Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок

На рынке подержанных автомобилей европейские марки востребованы не меньше японских.
110km.ru 02 ноября в 06:25
Общество

Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября

Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Происшествия

Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти

ТАСС 14:57
Армия и оружие

Украинский суд приговорил ополченца ЛНР к восьми годам лишения свободы

Военнослужащий Луганской Народной Республики, ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.
ИА Новороссия 14:22
Футбол

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Фигурное катание

Загитова хочет прыгнуть с парашютом

Газета.Ru 09:00
Здоровье

Какую есть выпечку на завтрак, чтобы не навредить здоровью и фигуре

Какую есть выпечку на завтрак, чтобы не навредить здоровью и фигуре, информирует издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное