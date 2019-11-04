Футбол
Vprognoze.ruГоловин попал в сферу интересов «ПСЖ»
Игрок "Монако" и национальной команды России Александр Головин попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает источник, россиянин не находится в верхних сточках шорт-листа "парижан", однако клуб пристально наблюдает за игрой 23-летнего хавбека в этом сезоне.
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Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».Sport24.ru06:27
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Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Российская газета 15:30
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс
Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
РИА Новости 15:49
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Спорт
Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, который на играх в Атланте стал золотым медалистом, умер в возрасте 43 лет.
Телеканал 360° 15:36
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество
Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН
"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Футбол
Суарес не вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов
Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».
Sport24.ru 15:27
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
Генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий операцией Объединенных сил Украины – назвал новую дату отвода сил в Петровском.
Свободная Пресса 12:51
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Футбол
Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признан самым ценным игроком МЛС. Как сообщает официальный сайт лиги, мексиканец получил 70% голосов.
Sportbox.RU 15:19
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Авто
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
На рынке подержанных автомобилей европейские марки востребованы не меньше японских.
110km.ru 02 ноября в 06:25
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Армия и оружие
Украинский суд приговорил ополченца ЛНР к восьми годам лишения свободы
Военнослужащий Луганской Народной Республики, ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.
ИА Новороссия 14:22
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
Здоровье
Какую есть выпечку на завтрак, чтобы не навредить здоровью и фигуре
Какую есть выпечку на завтрак, чтобы не навредить здоровью и фигуре, информирует издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru 15:32