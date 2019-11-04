Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

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