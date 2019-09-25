Футбол
Спорт день за днемГоловин попал в символическую сборную тура чемпионата Франции
«Монако» в матче 7-го тура чемпионата Франции обыграл «Ниццу» со счетом 3:1. Головин оформил дубль и сделал голевую передачу. Для княжеского клуба это первая победа в чемпионате, с 6 очками монегаски занимают 17-е место. Российский полузащитник впервые в сезоне отличился результативными действиями.
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Гендиректор «Монако»: «Головин – удивительный игрок. И продолжает прогрессировать»
Sports.ruвчера в 12:17
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Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
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В Белоруссии впервые лидера воров в законе освободили по амнистии
Лидер мингрельского воровского клана, 45-летний Гела Кардава, известный в криминальных кругах как Гела Гальский, вошел в число двух тысяч образцовых заключенных, выпущенных по амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Байден прокомментировал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.
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Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
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Парламентская газета 03:16
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В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
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СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
Газета.Ru 03:01
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
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Против первого вице-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело
Против первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело.
URA.Ru вчера в 03:13
Космос
Последняя в истории ракета «Союз-ФГ» доставила экипаж на МКС
Корабль доставил на МКС космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта NASA Джессику Меир и первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.
Znak.com вчера в 18:08
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
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Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН
Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.
Дни24 02:48
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
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Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США
Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.
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Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
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