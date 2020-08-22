Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач определился с заявкой команды на матч первого тура чемпионата Франции с «Реймсом». В число 20 футболистов попал российский полузащитник «монегасков» Александр Головин.В источнике
С чего всё началось
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в заявку команды на матч первого тура чемпионата Франции нового сезона с «Реймсом», сообщает «твиттер
» монегасков.
Подробнее о событии
Футболист «Монако» заразился коронавирусом, Головин сдал отрицательный тест
Sport.ru21 августа в 09:29
Головин попал в заявку «Монако» на дебютный матч нового сезона чемпионата Франции
Чемпионатвчера в 13:43