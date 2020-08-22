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Советский спорт
Советский спорт

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач определился с заявкой команды на матч первого тура чемпионата Франции с «Реймсом». В число 20 футболистов попал российский полузащитник «монегасков» Александр Головин.В источнике
С чего всё началось
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в заявку команды на матч первого тура чемпионата Франции нового сезона с «Реймсом», сообщает «твиттер
» монегасков.
Чемпионатвчера в 13:43
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Metaratings

Головин попал в заявку «Монако» на матч первого тура Лиги 1 против «Реймса»

Metaratingsвчера в 14:09
Спорт-Экспресс

В «Монако» коронавирус. Как здоровье Головина?

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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Sport24.ruвчера в 13:23
Bobsoccer

Головин вошел в заявку «Монако» на матч первого тура чемпионата Франции

Bobsoccerвчера в 13:22
Sports.ru

Нико Ковач: «„Монако“ хочет снова стать топ-командой»

Sports.ru21 августа в 15:45
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Футболист «Монако» заразился коронавирусом, Головин сдал отрицательный тест

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Чемпионатвчера в 13:43

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