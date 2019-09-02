Футбол

ЧемпионатЧемпионатГоловин прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
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Сборная России тренируется в Новогорске вместе с Головиным и Черышевым

Матч ТВ04:51

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Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в полном составе

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Sportbox.RU04:51

Все игроки сборной России работают в общей группе команды

Sport24.ru04:33

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Чемпионат04:39

Игрок «Монако» Головин прибыл в расположение сборной России

Газета.Ruвчера в 15:49
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
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В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста

В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
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Происшествия

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Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
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Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

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В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
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