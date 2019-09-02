Футбол

ЧемпионатЧемпионатГоловин прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
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Головин прибыл в расположение сборной России

Sport24.ruвчера в 15:23

Головин приехал в расположение сборной России

Sportbox.RUвчера в 15:38

Игрок «Монако» Головин прибыл в расположение сборной России

Газета.Ruвчера в 15:49

Головин прибыл в сборную России. Вся команда в сборе

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Головин приехал в расположение сборной России

Матч ТВвчера в 15:38

Головин прибыл в расположение сборной России

Чемпионатвчера в 15:14

Сборная России по футболу начала подготовку к матчам отбора на ЧЕ без Черышева и Головина

ТАССвчера в 05:59
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Гаджеты

Oppo выпустит смартфон с дисплеем 90 Гц в сентябре

Ожидается, что этот смартфон будет выпущен во второй половине текущего месяца уже после запуска линейки Oppo Reno 2 в Китае.
iXBT.com вчера в 04:51
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ 01 сентября в 02:51
Единоборства

Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
Вести.Ru вчера в 23:48
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Кино

«Матрицу» вновь покажут в российских кинотеатрах

Вновь увидеть «Матрицу» в кинотеатрах можно будет с 14 октября (именно в этот день в 1999 году, почти через семь месяцев после мировой премьеры, культовый фильм увидели российские зрители).
Srnsk вчера в 14:10
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Футбол

Директор «Витесса» объяснил причину продажи Караваева «Зениту»

Технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах объяснил, почему его клуб отпустил игрока Вячеслава Караваева в санкт-петербургский "Зенит", передает De Telegraaf.
Газета.Ru вчера в 21:23
Экономика

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Политика

WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия

Бизнесмена расстреляли в Челябинской области

В Златоусте (Челябинская область) расстреляли предпринимателя Давида Худояна.
URA.Ru вчера в 11:45
Экономика

Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС

Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Футбол

Де Лигт признан лучшим игроком Голландии

Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ вчера в 20:59
Общество

В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами

Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.
РБК вчера в 15:07
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Общество

В Москве выявлено превышение нитратов в укропе

Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru вчера в 20:33
Происшествия

Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане

В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Происшествия

Испанская певица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене

REGNUM 00:27
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