Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная России тренируется без Черышева и Головина

Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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