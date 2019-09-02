Футбол
Матч ТВГоловин приехал в расположение сборной России
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.
ТАСС 20:01
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Происшествия
В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене
Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия 15:17
Армия и оружие
Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию
Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Футбол
Арустамян сообщил, что «Динамо» хотело приобрести Ньясса
Комментатор «Матч ТВ» и футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского «Динамо» рассматривало несколько вариантов на позицию центрфорварда.
Bookmaker-ratings.ru 16:08
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия 11:27
Здоровье
Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим»
Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.
URA.Ru 11:45
Театры
Камерная сцена появится в Иркутском областном музыкальном театре
Камерная сцена появится в Иркутском областном музыкальном театре имени Николая Загурского.
Байкал24 12:33
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес
Заявлено о серьезной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке
Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное судебное слушание по делу Анастасии Заворотнюк. Артистка задолжала 1,6 миллиона рублей.
Дни.ру 05:22
Авто
ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков
ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 18:54
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Армия и оружие
Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
Экономика сегодня 08:02
Шоу-бизнес
Раскрыты причины одиночества Киану Ривза
Полицейские констатировали, что в машине Сайз после аварии были найдены наркотики и транквилизаторы, которые девушка по причине невысокого заработка, вряд ли могла приобрести самостоятельно.
Bimru.ru 16:47
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
2 сентября голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года.
Телепрограмма вчера в 14:45