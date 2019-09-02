Футбол

Матч ТВМатч ТВГоловин приехал в расположение сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к сборной России.
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Головин прибыл в расположение сборной России

Sport24.ru15:23

Головин прибыл в сборную России. Вся команда в сборе

Спорт-Экспресс15:17

Лучшие игроки Юношеской футбольной лиги посетили тренировку сборной России

РИА Новости05:36

Головин приехал в расположение сборной России

Матч ТВ15:38

Головин приехал в расположение сборной России

Sportbox.RU15:38

Головин прибыл в расположение сборной России

Чемпионат15:14

Игрок «Монако» Головин прибыл в расположение сборной России

Газета.Ru15:49
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

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