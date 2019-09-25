Футбол
Все про Спорт руГоловин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Отмечается, что два гола и одну голевую передачу в матче сделал Александр Головин. «Монегаски», таким образом, первый раз за семь туров набрали три очка и поднялись из зоны вылета на 17-е место.
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с чего всё началось
«Монако» в своём официальном «твиттере» опубликовал видео после победы в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей», который состоялся накануне, 24 сентября, и завершился победой команды со счётом 3:1.Чемпионат02:41
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L’Equipe признала Головина лучшим игроком матча «Монако» — «Ницца» и посвятила ему обложку
Sport24.ruвчера в 21:56
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