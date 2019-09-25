с чего всё началось

Отмечается, что два гола и одну голевую передачу в матче сделал Александр Головин. «Монегаски», таким образом, первый раз за семь туров набрали три очка и поднялись из зоны вылета на 17-е место.

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.

Общество МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк написала завещание Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Армия и оружие Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".

Политика В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Политика В России могут запретить лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Общество В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теннис Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане Российская теннисистка Светлана Кузнецова в третьем круге турнира в Ухане потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной в двух сетах.

Происшествия ФСБ впервые добилась ареста компьютерной программы Лефортовский суд Москвы наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Трамп превысил регламент выступления на Генассамблее ООН Трамп говорил о «ясном сигнале» к прекращению «бесконечных войн», который США посылают всему миру.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Политика Зеленский назвал единственного способного на него давить человека Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.