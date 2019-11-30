Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком "Монако", выступающего в чемпионате Франции по футболу, по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Монако". Лучший игрок определялся с помощью голосования болельщиков.

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Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

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