Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортГоловин признан лучшим футболистом «Монако» в ноябре

Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком "Монако", выступающего в чемпионате Франции по футболу, по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Монако". Лучший игрок определялся с помощью голосования болельщиков.
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Тут воспитали Мбаппе. Российским журналистам показали кузницу футбольных талантов — академию «Монако»

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Болельщики признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре

Sport24.ruвчера в 09:07

Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков

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Sportbox.RUвчера в 09:15

Головин - лучший игрок «Монако» в ноябре

Sport.ruвчера в 11:29
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Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
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В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

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Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории

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Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания Skoda в 2020 году представит на российском рынке сразу несколько новинок.
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Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа

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Стало известно, какие изменения ждут россиян в декабре

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Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
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Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
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