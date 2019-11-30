Футбол
ТАСС СпортГоловин признан лучшим футболистом «Монако» в ноябре
Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком "Монако", выступающего в чемпионате Франции по футболу, по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Монако". Лучший игрок определялся с помощью голосования болельщиков.
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Политика
Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений
Если украинская сторона проявит заинтересованность в восстановлении полноценных отношений с Россией, Москва готова пойти ей на встречу.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врачи инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Армия и оружие
Джонсон намерен изменить стратегию обороны и безопасности Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть стратегию безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Хоккей
«Трактор» поместил Демченко на драфт отказов
«Трактор» поместил в список отказов голкипера Василия Демченко, сообщает Twitter КХЛ.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Политика
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Макрон заступился за Россию перед НАТО
Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Происшествия
В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек
В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей
Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.
Технологии
Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории
Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) были ключевой особенностью стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird США, что позволяло самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.
Авто
Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году
Компания Skoda в 2020 году представит на российском рынке сразу несколько новинок.
Музыка
Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Экономика
Стало известно, какие изменения ждут россиян в декабре
Редакция «ПолитЭксперта» подготовила список изменений, которые ждут россиян в декабре 2019 года.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Политика
Киев допустил прямые поставки газа из России
Пока Россия и Украина проводят консультации при участии Еврокомиссии.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Авто
Электрический кроссовер Audi e-tron увеличил запас хода
«Каждая деталь имеет значение» — это принцип, которого придерживаются разработчики Audi e-tron, благодаря стараниям которых будущие версии электрокаров Audi e-tron 55 quattro на одном заряде смогут проехать на 25 км дальше предшественников, то есть 436 километров, сообщает издание speedme.ru.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».