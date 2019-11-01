Футбол
Sportbox.RUГоловин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с "Марселем" (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
RT на русском вчера в 22:25
Политика
Путин прибыл в Венгрию с визитом
Национальная служба новостей 30 октября в 11:11
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Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 вчера в 09:59
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
РИА Новости вчера в 16:16
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 31 октября в 04:38
Политика
Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала
Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
РЕН ТВ вчера в 13:48
Политика
В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском вчера в 19:43
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Известия вчера в 20:15
Шоу-бизнес
62-летняя Мелани Гриффит показала фото в нижнем белье
62-летняя актриса Мелани Гриффит, несмотря на свой возраст, тоже не сдается и может дать фору молодым коллегам по цеху.
Wday.ru 31 октября в 07:03
Экономика
Определены коэффициенты-дефляторы на 2020 год
Минэкономразвития утвердил значения коэффициентов-дефляторов на следующий год.
Главная книга 31 октября в 10:51
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Российская газета 31 октября в 08:48
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Захарова обвинила США в контрабандном вывозе сирийской нефти
"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.
Российская газета вчера в 08:29
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 31 октября в 01:22
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
Инцидент в Тюмени: пассажиры вылетели в Питер на другом SSJ-100
Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 улетели в Санкт-Петербург на резервном самолете той же модели.
Вести.Ru вчера в 13:50
Политика
В МИД России заявили о невозможности выработать в срок замену ДСНВ
Ранее в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что просто дать «умереть» договору СНВ непростительно.
Международная жизнь вчера в 07:27
Происшествия
Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета
Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.
7Дней.ру 30 октября в 07:30
Политика
Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание общаться с российскими СМИ
Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание общаться с российскими СМИ Бывший агент американских спецслужб, получивший политическое убежище в России Эдвард Сноуден впервые объяснил, почему он не общается с российскими журналистами.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова.
RT на русском вчера в 04:18
Автоспорт
Джордж Расселл: Темп соответствовал прогнозам команды
F1news.ru вчера в 20:48
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском вчера в 09:20
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 11:15