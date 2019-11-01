Болельщики «Монако» назвали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в матче с «Марселем». Встреча проходила в рамках 1/16 Кубка французской лиги и завершилась победой "монегасков" со счётом 2:1.

Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»

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