Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с "Марселем" (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.

Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»

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