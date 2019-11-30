Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГоловин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре

Россиянин набрал 68,5 процента голосов болельщиков, вторым стал вратарь Бенжамен Леконт (12 процентов), а замкнул тройку Виссам Бен Йеддер (8 процентов). Отметим, что Головина признавали лучшим игроком «Монако» в пяти из 15 матчах нынешнего сезона.
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Головин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре

Спорт-Экспрессвчера в 08:43

Болельщики признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре

Sport24.ruвчера в 09:07

Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков

Чемпионатвчера в 09:05

Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

Матч ТВвчера в 09:15

Головин – лучший игрок «Монако» в ноябре

Sports.ruвчера в 09:17

Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

Sportbox.RUвчера в 09:15

Головин - лучший игрок «Монако» в ноябре

Sport.ruвчера в 11:29
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РИА Новости 00:02
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Mi Notebook Pro 15,6, в топовой конфигурации с CPU Core i7 8550U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ, а также дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050, стал доступнее на $70 (теперь его цена – $1065).
iXBT.com 00:12
Происшествия

Задержанный почти на двое суток самолет вылетел из Хайнаня в Казань

По данным авиакомпании I Fly, задержка рейса произошла из-за того, что самолет, который должен был в пятницу забрать пассажиров из Санья, не вылетел из закрытого на двое суток китайского Нанкина.
Kazanfirst.ru 00:26
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Политика

Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины

Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ вчера в 03:55
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
OAnews вчера в 22:04
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Космос

Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации

Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.
Shraibikus News 28 ноября в 05:17
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Футбол

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество

В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря

В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Газета.Ru вчера в 16:26
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК вчера в 05:08
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Общество

Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»

В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Известия вчера в 09:49
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Наука

Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире

Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Вести.Наука 29 ноября в 04:28
Футбол

Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
Телеканал 360° вчера в 11:19
Происшествия

В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
Известия вчера в 23:56
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Авто

Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 08:30
Космос

«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола

АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
ТАСС 28 ноября в 21:34
Армия и оружие

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

В министерстве сообщили, что с 1 декабря на боевое дежурство в составе ВКС России заступает новейшая РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер», которая находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 22:26
Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

В конце декабря истекает срок действия газового контракта, подписанного Россией и Украиной девять лет назад.
Профиль вчера в 06:55
Авто

В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7

Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Автоновости дня 29 ноября в 07:38
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