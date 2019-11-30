Футбол
Газета.RuГоловин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком французской команды в ноябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Во время голосования за лучшего игрока свои голоса за Головина отдали 68,5% фанатов.
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Шоу-бизнес
В Британии сообщили о беременности Меган Маркл
Космос
Air & Space (США): спустя много лет после запуска «Вояджеры» продолжают работать (Air & Space magazine)
Два космических зонда-близнеца «Вояджер», самые старые и уважаемые зонды НАСА, продолжают непрерывно передавать данные на Землю.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Политика
Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке
Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
Гаджеты
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods
Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
Хоккей
Хоккеист «Авангарда» Никита Щербак лишился работы из-за эффектной жены
23-летний Никита Щербак ушел из «Авангарда» в октябре. Тогда сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
Происшествия
Грабители в Киеве при ограблении банка взорвали банкомат и отделение
В Киеве грабители ограбили отделение Ощадбанка, взорвав банкомат и все отделение.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Технологии
Операторы мобильной связи готовятся блокировать «серые» телефоны
Подготовка ведется для реализации законопроекта, представленного в конце 2018 года, вводящего обязательный учет мобильных устройств в сотовой сети по их международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Общество
Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств
Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Технологии
Первый рейд появился в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Компания Ubisoft добавила первый рейд «Проект „Титан“» в многопользовательский тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.