Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком французской команды в ноябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Во время голосования за лучшего игрока свои голоса за Головина отдали 68,5% фанатов.

Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

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