Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако». Ранее стало известно, что Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции.

Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»

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