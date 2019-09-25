Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняГоловин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»

Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако». Ранее стало известно, что Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
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В матче 1/16 финала Кубка России «Томь» принимала «Тамбов». Встреча прошла на стадионе "Труд" в Томске и завершилась со счётом 4:0.
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В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

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Следователь по делу Устинова хочет уволиться

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Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

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