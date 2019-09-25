Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас — о матче с «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции. Дубль в этой игре сделал Александр Головин.

«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»

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Технологии Танцующий робопес Boston Dynamics поступил в продажу Американская компания высоких технологий Boston Dynamics готова объявить о начале продаж популярного робопса Spot — ранее он назывался SpotMini.

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Шоу-бизнес Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.