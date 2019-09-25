Футбол
Спорт-Экспресс«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас — о матче с «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции. Дубль в этой игре сделал Александр Головин.
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Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Происшествия
Объявлена причина травм пассажиров при эвакуации «Боинга» в Барнауле
Экономика сегодня 05:22
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
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Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
Шоу-бизнес
Мила Кунис кардинально сменила имидж
Муж актрисы отреагировал на скандальные обвинения в его адрес. Мила Кунис удивила своих фанатов.
7Дней.ру 05:00
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Известия вчера в 23:17
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек (100-) и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.
РБК 05:50
Технологии
Танцующий робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Американская компания высоких технологий Boston Dynamics готова объявить о начале продаж популярного робопса Spot — ранее он назывался SpotMini.
iReactor 00:01
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Пушков ответил на отказ НАТО от предложения РФ о моратории на РСМД
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложение российской стороны ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Газета.Ru вчера в 19:07
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия
Российский следователь угоняла машины мертвых
По данным телеканала, следователь из Подольска вместе с подельниками проверяла автомобили в базе Госавтоинспекции.
Lenta.ru 05:46
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Общество
Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта
В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.
Российская газета вчера в 06:45
Кино
Sony запустила сетевое СМИ из мира комиксов про Человека-паука
Кинокомпания Sony Pictures запустила сайт газеты The Daily Bugle из комиксов про Человека-паука. Об этом 25 сентября сообщил журнал Empire.
REGNUM 04:03
Шоу-бизнес
Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске
Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21