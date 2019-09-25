Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас — о матче с «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции. Дубль в этой игре сделал Александр Головин.
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