Футбол
Экономика сегодняГоловин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако». Ранее стало известно, что Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции.
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«Монако» — «Ницца». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 24 сентября 2019 года
LiveSport.ru23 сентября в 03:37
L’Equipe признала Головина лучшим игроком матча «Монако» — «Ницца» и посвятила ему обложку
Sport24.ru24 сентября в 21:56
«Монако» одержал первую победу в сезоне благодаря дублю и голевой передаче Головина
ODDS.ru24 сентября в 17:00
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Модель голосовых связок испытали табачным дымом
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Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
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