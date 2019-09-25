Футбол
Газета.RuГоловин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе. На выбор россиянина повлияло умение монегасков раскрывать молодых игроков.
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Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:22
Спорт
Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 13:43
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Политика
Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Экономика
Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.
News.ru 11:57
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Наука
Дрон с камерой помог взвесить гладких китов
Исследователям удалось определить массу китов с помощью снимков, сделанных с дрона, рассказывается в Methods in Ecology and Evolution.
N+1 10:17
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру 12:23
Политика
Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки»
Напомним, накануне в Минске свое согласие дала украинская сторона.
Эхо Москвы 07:30
Происшествия
Три грузовика столкнулись на МКАД
Три грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает РЕН ТВ в среду, 2 октября.
Известия 16:24
Политика
Противники «формулы Штайнмайера» вышли на киевский Майдан
Украинские националисты, которым не понравилось, что власти страны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе, собрались на Майдане Незалежности в Киеве.
Экономика сегодня 13:14
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Технологии
Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation
Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.
REGNUM 03:34
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Армия и оружие
Составлен список «самых безумных» типов вооружений времен Холодной войны
Топ 6 безумных изобретений Холодной войны Издание Business Insider составило список из шести самых странных и причудливых образцов оружия времен Холодной войны.
Военное обозрение 17:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
Спорт день за днем 17:56
Авто
ЛДПР внесла в Курскую Думу Закон об отмене транспортного налога
В 2011 году на федеральном уровне приняли решение поэтапно увеличивать ставки акцизов на автомобильного топливо и уменьшать ставки транспортного налога с перспективой его полной отмены.
46ТВ 04:27
Футбол
ЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»
ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
Евро-футбол.ру 15:54
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Актуальные Новости 10:38
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника СК в Москве
RT на русском 09:09