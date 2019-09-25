Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин рассказал о преимуществах чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе. На выбор россиянина повлияло умение монегасков раскрывать молодых игроков.
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Головин: в «Монако» больше всего общаюсь с Сеском, Хенриксом и Оньекуру

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Головин рассказал, чем РПЛ хуже чемпионата Франции

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Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»

Sport24.ru15:50

Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции

Газета.Ru16:49

Головин: «Если сравнивать с Россией, здесь все гораздо быстрее, сильнее, и гораздо умнее»

Евро-футбол.ру16:16

Александр Головин: «Второй сезон в „Монако“ гораздо лучше первого. С Фабрегасом хорошие отношения»

Sports.ru15:02

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Спорт-Экспресс14:32
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Дрон с камерой помог взвесить гладких китов

Исследователям удалось определить массу китов с помощью снимков, сделанных с дрона, рассказывается в Methods in Ecology and Evolution.
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Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

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Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
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Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки»

Напомним, накануне в Минске свое согласие дала украинская сторона.
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Три грузовика столкнулись на МКАД

Три грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает РЕН ТВ в среду, 2 октября.
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Противники «формулы Штайнмайера» вышли на киевский Майдан

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Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка

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Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation

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Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

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Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
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Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола

Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
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Королева Елизавета II отказалась от операции на колене

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СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

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