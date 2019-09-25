Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин рассказал о преимуществах чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе. На выбор россиянина повлияло умение монегасков раскрывать молодых игроков.
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Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 16:49

Головин рассказал, чем РПЛ хуже чемпионата Франции

Нева Спортвчера в 16:25

Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»

Sport24.ruвчера в 15:50

Головин: «Если сравнивать с Россией, здесь все гораздо быстрее, сильнее, и гораздо умнее»

Евро-футбол.рувчера в 16:16

Александр Головин: «Второй сезон в „Монако“ гораздо лучше первого. С Фабрегасом хорошие отношения»

Sports.ruвчера в 15:02

Головин: в Лиге 1 все гораздо сильнее, быстрее и умнее, нежели в РПЛ

Чемпионатвчера в 15:59

Александр Головин: «В этом сезоне ощущаю себя лучше, чем в предыдущем»

Спорт-Экспрессвчера в 14:32
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
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Сегодня, 3 октября, губернатор Алексей Текслер впервые собрал заседание обновленного правительства Челябинской области.
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США объявили о новых пошлинах на европейские товары

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В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

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UfacityNews.ru 01:06
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За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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РИА Новости 03:18
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ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
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«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
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Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза

В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
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Спорт

Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Политика

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
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Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с объединением ГДР и ФРГ

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Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление команды в матче второго тура группового отбора Лиги чемпионов.
Газета.Ru 02:50
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Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
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ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
Армия и оружие

В США заявили, что С-400 не лучше «Пэтриотов»

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Экономист рассказал о конфискации денег российских пенсионеров

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Deita.ru 03:15
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Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента

По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
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Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 01 октября в 04:17
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