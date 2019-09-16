Футбол
Sport.ruГоловин назвал главное отличие чемпионата Франции от РПЛ
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин оценил уровень чемпионата Франции.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Газета.Ru 11:43
Политика
Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии
Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.
News.ru 20:37
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах
Рифей-Пермь 02:45
Авто
80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов
За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru 16:55
Транспорт
Дорожники при укладке асфальта на улице Народной упёрлись в гаражи
Подрядчик при укладке асфальта на улице Народной в микрорайоне Октябрьский Читы приостановил работы из-за стоящих на пути незаконных гаражей, сообщил на оперативном заседании администрации города 16 сентября заместитель сити-менеджера Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 20:08
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости 20:14
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Общество
C 1 октября в России изменятся правила выхода в отпуск
С 1 октября текущего года в России вступают в силу новые правила выхода в отпуск.
Дни24 08:09
Здоровье
Страшно жить: как влияет экология на здоровье кузбассовцев
Ранее ВашГород.ру писал, как изменится кузбасское здравоохранение в ближайшие годы.
ВашГород.ру вчера в 13:00
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU вчера в 03:43
Музыка
Маккартни и Старр запишут кавер на одну из последних песен Леннона
Бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр готовят совместный кавер на песню Джона Леннона Grow Old with Me, которую он написал в последний год своей жизни.
Life.ru 11:38
Политика
Трамп пообещал ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
Ранее Дональд Трамп заявил, что разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.
Газета.Ru 20:00
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor 20:13
Происшествия
В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек
РИА Новости 04:53
Политика
Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие несколько недель Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК 20:35
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Экономика
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Президент Владимир Путин в марте в 2018 года поставил перед правительством амбициозную задачу — Россия к концу 2024 года должна обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых (3,5-4 процента) и прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира.
Lenta.ru 13 сентября в 17:06
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Политика
Инаугурация главы Забайкалья назначена на 19 сентября
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, показавший лучший результат на губернаторских выборах в России 8 сентября 2019 года, официально вступит в должность главы региона 19 сентября.
REGNUM 20:34
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили вчера в 23:44
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47