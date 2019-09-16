Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об адаптации в команде, передает "Матч ТВ". Трансфер хавбека из московского ЦСКА в "Монако" состоялся в июле 2018 года. Монегаски заплатили за игрока €30 млн.

Головин рассказал об адаптации в «Монако»

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