Футбол
Sport24.ruГоловин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»
Тоже плохо знает французский, даже я знаю больше, чем он. Если сравнивать с Россией — здесь все гораздо сильнее и быстрее, гораздо умнее.
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Головин: «Если сравнивать с Россией, здесь все гораздо быстрее, сильнее, и гораздо умнее»
Евро-футбол.рувчера в 16:16
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Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Наука
Создан сверхъёмкий аккумулятор на основе углекислого газа
Инженеры решили эту проблему, внедрив в батарею несколько новых материалов. В итоге, устройство получилось довольно долговечным.
Ferra 01 октября в 11:19
Происшествия
12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым
В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Кубанские новости 01 октября в 01:40
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com вчера в 23:46
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 07:35
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.
Российская газета вчера в 09:54
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Промес разыграл одноклубника
Газета.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Наука
Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли
Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.
МедиаПоток вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Экономика
«Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей
Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
МР7.ру 04:57
Шоу-бизнес
Основатель Google Сергей Брин снова женился
Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.
Дни24 05:03
Кино
Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»
В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28