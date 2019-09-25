Тоже плохо знает французский, даже я знаю больше, чем он. Если сравнивать с Россией — здесь все гораздо сильнее и быстрее, гораздо умнее.

Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Наука Создан сверхъёмкий аккумулятор на основе углекислого газа Инженеры решили эту проблему, внедрив в батарею несколько новых материалов. В итоге, устройство получилось довольно долговечным.

Происшествия 12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.

Транспорт Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак» Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Политика В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме» Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Наука Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Экономика «Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Шоу-бизнес Основатель Google Сергей Брин снова женился Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.