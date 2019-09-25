Футбол

Sport24.ruSport24.ruГоловин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»

Тоже плохо знает французский, даже я знаю больше, чем он. Если сравнивать с Россией — здесь все гораздо сильнее и быстрее, гораздо умнее.
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