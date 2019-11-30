Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком французской команды в ноябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Во время голосования за лучшего игрока свои голоса за Головина отдали 68,5% фанатов.
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Головин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре

Спорт-Экспресс08:43

Болельщики признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре

Sport24.ru09:07

Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков

Чемпионат09:05

Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

Матч ТВ09:15

Головин – лучший игрок «Монако» в ноябре

Sports.ru09:17

Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

Sportbox.RU09:15

Головин - лучший игрок «Монако» в ноябре

Sport.ru11:29
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
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Курс доллара вырос до 64,09 рубля

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Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.
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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что военные получат первый серийный Ту-160М в 2021 году.
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Газета.Ru 28 ноября в 18:42
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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

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Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
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Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
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Во Вселенной есть трещины, но их невозможно увидеть с Земли

В пространстве-времени могут быть трещины, но телескопы их не видят. Вселенная переходила из более горячего состояния в более холодное.
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Футбол

Стал известен соперник сборной России перед Евро-2020

Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Финляндии.
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Врач предупредила о вреде красной икры

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
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Задержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из ЕР

Газета.Ru 15:25
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
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